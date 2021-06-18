Департамент здравоохранения Москвы ввел временные правила оказания плановой медицинской помощи.
<a href="https://33live.ru/novosti/18-06-2021-v-moskve-nachnut-okazyvat-planovuyu-medpomoshh-tolko-privitym-pacientam.html" target="_blank">В Москве начнут оказывать плановую медпомощь только привитым пациентам</a> - Департамент здравоохранения Москвы ввел временные правила оказания плановой медицинской помощи.
[url=https://33live.ru/novosti/18-06-2021-v-moskve-nachnut-okazyvat-planovuyu-medpomoshh-tolko-privitym-pacientam.html]В Москве начнут оказывать плановую медпомощь только привитым пациентам[/url] - Департамент здравоохранения Москвы ввел временные правила оказания плановой медицинской помощи.