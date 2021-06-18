В Красносельском районе Санкт-Петербурга загорелась Газель. Сообщается, ч о прибывшие на вызов спасатели МЧС потушили огонь. Данных о пострадавших не появлялось. Информация ..
<a href="https://33live.ru/novosti/18-06-2021-v-peterburge-zagorelas-gazel.html" target="_blank">В Петербурге загорелась Газель</a> - В Красносельском районе Санкт-Петербурга загорелась Газель. Сообщается, ч о прибывшие на вызов спасатели МЧС потушили огонь. Данных о пострадавших не появлялось. Информация ..
[url=https://33live.ru/novosti/18-06-2021-v-peterburge-zagorelas-gazel.html]В Петербурге загорелась Газель[/url] - В Красносельском районе Санкт-Петербурга загорелась Газель. Сообщается, ч о прибывшие на вызов спасатели МЧС потушили огонь. Данных о пострадавших не появлялось. Информация ..