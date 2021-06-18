Роскачество исследовало , которые в первую очередь предназначены для защиты от комаров. Результаты показали, что у каждого из исследованных товаров обнаружен тот или иной недостаток. ..
Роскачество исследовало , которые в первую очередь предназначены для защиты от комаров. Результаты показали, что у каждого из исследованных товаров обнаружен тот или иной недостаток. Основное замечание связано с количеством действующего вещества, которого фактически оказалось меньше, чем заявлено в маркировке. Время действия средств тоже отличается от заявленного: репелленты придется наносить чаще, чем указано на этикетке. Кроме того, средства могут вызывать раздражение кожи.
Рейтинг средств от комаров по версии Роскачества
В первую пятерку рейтинга вошли репелленты «Дэта», «Тайга», Drago family, «OFF!» и «Help». Они набрали свыше 4,4 баллов. Эффективность этих средств в борьбе с комарами составила от 93% до 100%. Лучшим репеллентом признан спрей «Дэта»; Средства от комаров «Argus», Mosquitall, Nadzor и Super BAT набрали менее 2,5 баллов в рейтинге из-за времени воздействия на коже и низкой эффективности защиты.
О действующих веществах и обмане на этикетке
Насколько эффективным будет средство, зависит от состава и концентрации действующих компонентов. Основными компонентами репеллента могут быть:
ДЭТАИР3535 или IR3535Диметилфталат
ДЭТА считается наиболее сильным и эффективным веществом. Прочие вещества обладают менее выраженным репеллентным действием. Одновременно ДЭТА и самое токсичное вещество.
От концентрации зависит время действия и направленность средства. Например, если ДЭТА в составе 30-50%, такое средство может быть эффективно не только от комаров, но и от клещей. «Если на этикетке имеется указание, что средство не только от насекомых, но и от клещей, сразу обращайте внимание на концентрацию. ДЭТА в таком средстве должно быть не меньше 30%, а лучше 50%, иначе спрей будет бесполезным. На кожу такое средство наносить нельзя — только на одежду», — добавляет руководитель разработки ООО «Лабтех» Юрий Афанасьев.
Наименее токсично вещество ИР3535. Именно его обычно используют для производства репеллентных средств для детей младшего возраста, для беременных и кормящих женщин.
Прочие вещества не такие эффективные, но зато и недорогие по сравнению с ДЭТА и IR3535. Диметилфталат, например, добавляют в средства, если, хотят сэкономить на дорогих компонентах.
Концентрация основного действующего вещества гораздо ниже, чем заявлено в маркировке
Исследования показали, что у 7 торговых марок дозировка ДЭТА меньше заявленной в маркировке, то есть производители не добавляют его в состав в нужном количестве. Это репелленты марок «Абсолют», «Таёжа», Argus, CRUSH, Go Out, Nadzor и Super BAT.
Наибольшее расхождение с заявленной концентрацией как раз у спрея Super BAT: этикетка обещает 20% ДЭТА, а по факту концентрация в 6 раз меньше — 3%. Неудивительно, что такое средство действует менее часа (хотя этикетка обещает защиту до 4-х часов).
Кроме того, производитель средства Nadzor разбавил ДЭТА дешевым диметилфталатом и не указал об этом в маркировке. По факту ДЭТА у спрея оказалось в 4 раза меньше (всего 4,5%), а вот незаявленного диметилфталата — 6,7%.
В России нормативов по достоверности маркировки репеллентов нет. Показатели взяты из европейских нормативов и внесены в опережающий стандарт Роскачества
Насколько безопасны средства от комаров
Большинство средств от комаров относительно безопасны при вдыхании (не вызывают симптомов интоксикации), не вызывают аллергии и не токсичны (индекс токсичности варьировался от 76 до 115 % — это вписывается в диапазон, установленный Едиными санитарными нормами).
Однако использование продукции 7 торговых марок может привести к раздражению кожи. Несоответствие нормативам Единых санитарных требований выявлено у спрея «Абсолют», «Тайга», Gardex, «Таёжа», «OFF!», «Лютоня», Drago family. Самый высокий уровень раздражения зафиксирован у продукции «Таёжа».
Важно соблюдать инструкции по применению. Если указано, что средство можно использовать только на одежде, не допускайте его попадания на кожу. И никогда не брызгайте спреем в глаза, в нос и рот — у большинства средств высокое раздражающее действие на слизистые.
Эффективные средства от комаров
Средства от комаров «Абсолют», «Дэта», «Таёжа», Help, и Drago family защищают на 100% в течение 3,5-8,5 часов при нанесении на кожу и эффективны 4-5 суток при нанесении на одежду (прочие исследованные средства действуют на коже — менее трех часов, на одежде — менее двух суток).
Фактическое содержание ДЭТА у этих средств от 20 до 40%
«Абсолют» стал лидером среди всех исследованных спреев по фактической степени защиты — при нанесении на кожу репеллент защищает 8,5 часов. Однако рейтинг товара снижен за обман в маркировке: на этикетке указано, что средство гарантирует защиту до 12 часов.
При выборе также стоит учесть, что лишь «Дэта» и Help не вызывают раздражения кожи. А вот «Абсолют», «Таежа» и Drago family могут спровоцировать зуд, раздражение.
Эффективные средства от клещей
5 из 20 исследованных спреев, судя по этикетке, защищают не только от комаров, но и от клещей. Максимально действенным среди них оказалось средство Help (эффективность составила 97%). На 2-3 месте — спреи «Абсолют» и «Лютоня» (90%). Средства от клещей «Космос» и «МоскитOFF» с заявленной задачей не справились.
Спасают ли от комаров средства с натуральными компонентами
Среди исследованных товаров было два средства, в составе которых заявлены эфирные масла как основные действующие компоненты. Это средства «Сиберина» и Natura botanica.
По результатам испытаний «Сиберина» защищает кожу от комаров на 100% в течение 48 минут (этикетка же обещала защиту на 1-2 часа), а Natura botanica оказалась наименее эффективной при нанесении на кожу — защита только на 50% и меньше чем на 30 минут. Время действия в маркировке не было указано, но сообщается что средство подходит для детей. При этом госрегистрации препарат не проходил.
На что обращать внимание при выборе
Смотрите на сроки изготовления и годности. Чем ближе к концу срок годности, тем менее эффективным может быть средство.
«История со снижением эффективности из-за неправильных условий хранения – весьма актуальная. Если ваш репеллент прошлым летом защищал исправно, а нынешним вдруг перестал действовать, хотя срок годности еще не истек, скорей всего, это из-за того, что вы его неправильно хранили, оставляли на солнце или на морозе», — объясняет заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Обращайте внимание на категорию. Репелленты делятся на категории: высшая, первая, вторая и третья. Чем больше время защиты, тем выше категория.Изучите концентрацию действующего вещества. Если концентрация ДЭТА меньше 30% — средство неэффективно от клещей. Средства с меньшей концентрацией активного вещества стоит использовать человеку гиперчувствительному, аллергику, либо ребенку.
Для детей среднего возраста подойдут средства с низким содержанием ДЭТА (