Роскачество исследовало , которые в первую очередь предназначены для защиты от комаров. Результаты показали, что у каждого из исследованных товаров обнаружен тот или иной недостаток. Основное замечание связано с количеством действующего вещества, которого фактически оказалось меньше, чем заявлено в маркировке. Время действия средств тоже отличается от заявленного: репелленты придется наносить чаще, чем указано на этикетке. Кроме того, средства могут вызывать раздражение кожи.Рейтинг средств от комаров по версии РоскачестваВ первую пятерку рейтинга вошли репелленты «Дэта», «Тайга», Drago family, «OFF!» и «Help». Они набрали свыше 4,4 баллов. Эффективность этих средств в борьбе с комарами составила от 93% до 100%. Лучшим репеллентом признан спрей «Дэта»; Средства от комаров «Argus», Mosquitall, Nadzor и Super BAT набрали менее 2,5 баллов в рейтинге из-за времени воздействия на коже и низкой эффективности защиты.О действующих веществах и обмане на этикеткеНасколько эффективным будет средство, зависит от состава и концентрации действующих компонентов. Основными компонентами репеллента могут быть:ДЭТАИР3535 или IR3535ДиметилфталатДЭТА считается наиболее сильным и эффективным веществом. Прочие вещества обладают менее выраженным репеллентным действием. Одновременно ДЭТА и самое токсичное вещество.От концентрации зависит время действия и направленность средства. Например, если ДЭТА в составе 30-50%, такое средство может быть эффективно не только от комаров, но и от клещей. «Если на этикетке имеется указание, что средство не только от насекомых, но и от клещей, сразу обращайте внимание на концентрацию. ДЭТА в таком средстве должно быть не меньше 30%, а лучше 50%, иначе спрей будет бесполезным. На кожу такое средство наносить нельзя — только на одежду», — добавляет руководитель разработки ООО «Лабтех» Юрий Афанасьев.Наименее токсично вещество ИР3535. Именно его обычно используют для производства репеллентных средств для детей младшего возраста, для беременных и кормящих женщин.Прочие вещества не такие эффективные, но зато и недорогие по сравнению с ДЭТА и IR3535. Диметилфталат, например, добавляют в средства, если, хотят сэкономить на дорогих компонентах.Концентрация основного действующего вещества гораздо ниже, чем заявлено в маркировкеИсследования показали, что у 7 торговых марок дозировка ДЭТА меньше заявленной в маркировке, то есть производители не добавляют его в состав в нужном количестве. Это репелленты марок «Абсолют», «Таёжа», Argus, CRUSH, Go Out, Nadzor и Super BAT.Наибольшее расхождение с заявленной концентрацией как раз у спрея Super BAT: этикетка обещает 20% ДЭТА, а по факту концентрация в 6 раз меньше — 3%. Неудивительно, что такое средство действует менее часа (хотя этикетка обещает защиту до 4-х часов).Кроме того, производитель средства Nadzor разбавил ДЭТА дешевым диметилфталатом и не указал об этом в маркировке. По факту ДЭТА у спрея оказалось в 4 раза меньше (всего 4,5%), а вот незаявленного диметилфталата — 6,7%.В России нормативов по достоверности маркировки репеллентов нет. Показатели взяты из европейских нормативов и внесены в опережающий стандарт РоскачестваНасколько безопасны средства от комаровБольшинство средств от комаров относительно безопасны при вдыхании (не вызывают симптомов интоксикации), не вызывают аллергии и не токсичны (индекс токсичности варьировался от 76 до 115 % — это вписывается в диапазон, установленный Едиными санитарными нормами).Однако использование продукции 7 торговых марок может привести к раздражению кожи. Несоответствие нормативам Единых санитарных требований выявлено у спрея «Абсолют», «Тайга», Gardex, «Таёжа», «OFF!», «Лютоня», Drago family. Самый высокий уровень раздражения зафиксирован у продукции «Таёжа».Важно соблюдать инструкции по применению. Если указано, что средство можно использовать только на одежде, не допускайте его попадания на кожу. И никогда не брызгайте спреем в глаза, в нос и рот — у большинства средств высокое раздражающее действие на слизистые.Эффективные средства от комаровСредства от комаров «Абсолют», «Дэта», «Таёжа», Help, и Drago family защищают на 100% в течение 3,5-8,5 часов при нанесении на кожу и эффективны 4-5 суток при нанесении на одежду (прочие исследованные средства действуют на коже — менее трех часов, на одежде — менее двух суток).Фактическое содержание ДЭТА у этих средств от 20 до 40%«Абсолют» стал лидером среди всех исследованных спреев по фактической степени защиты — при нанесении на кожу репеллент защищает 8,5 часов. Однако рейтинг товара снижен за обман в маркировке: на этикетке указано, что средство гарантирует защиту до 12 часов.При выборе также стоит учесть, что лишь «Дэта» и Help не вызывают раздражения кожи. А вот «Абсолют», «Таежа» и Drago family могут спровоцировать зуд, раздражение.Эффективные средства от клещей5 из 20 исследованных спреев, судя по этикетке, защищают не только от комаров, но и от клещей. Максимально действенным среди них оказалось средство Help (эффективность составила 97%). На 2-3 месте — спреи «Абсолют» и «Лютоня» (90%). Средства от клещей «Космос» и «МоскитOFF» с заявленной задачей не справились.Спасают ли от комаров средства с натуральными компонентамиСреди исследованных товаров было два средства, в составе которых заявлены эфирные масла как основные действующие компоненты. Это средства «Сиберина» и Natura botanica.По результатам испытаний «Сиберина» защищает кожу от комаров на 100% в течение 48 минут (этикетка же обещала защиту на 1-2 часа), а Natura botanica оказалась наименее эффективной при нанесении на кожу — защита только на 50% и меньше чем на 30 минут. Время действия в маркировке не было указано, но сообщается что средство подходит для детей. При этом госрегистрации препарат не проходил.На что обращать внимание при выбореСмотрите на сроки изготовления и годности. Чем ближе к концу срок годности, тем менее эффективным может быть средство.«История со снижением эффективности из-за неправильных условий хранения – весьма актуальная. Если ваш репеллент прошлым летом защищал исправно, а нынешним вдруг перестал действовать, хотя срок годности еще не истек, скорей всего, это из-за того, что вы его неправильно хранили, оставляли на солнце или на морозе», — объясняет заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.Обращайте внимание на категорию. Репелленты делятся на категории: высшая, первая, вторая и третья. Чем больше время защиты, тем выше категория.Изучите концентрацию действующего вещества. Если концентрация ДЭТА меньше 30% — средство неэффективно от клещей. Средства с меньшей концентрацией активного вещества стоит использовать человеку гиперчувствительному, аллергику, либо ребенку.Для детей среднего возраста подойдут средства с низким содержанием ДЭТА (