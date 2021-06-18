В России рекордно снизился уровень заболеваемости туберкулёзом. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. На виртуальном мероприятии ВОЗ Мурашко заявил, что в ..

В России рекордно снизился уровень заболеваемости туберкулёзом. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.На виртуальном мероприятии ВОЗ Мурашко заявил, что в настоящее время в стране наблюдается исторический минимум заболеваемости. По словам главы Минздрава, за последние 20 лет этот показатель в России снизился практически в три раза, при этом уровень смертности от болезни рухнул почти в пять раз, передаёт телеканал "".