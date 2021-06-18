Животные, восприимчивые к болезни, будут уничтожены.

Владимир Сипягин до 13 июля ввёл в деревне Большое Угрюмово Селивановского района карантин по африканской чуме свиней.Территория ИП теперь – зона эпизоотического очага, земли в радиусе пяти километров – угрожаемая местность, а ещё в 15 километрах – зона наблюдения.На местности, признанной очагом заболеваемости, запрещена продажа продуктов убоя и кормов, отгрузка продукции животноводства и растениеводства. Животные, восприимчивые к болезни, будут уничтожены.В округе, именуемой «угрожаемая местность», запрещён вывоз свиней, их продажа и реализация продуктов от их убоя. Также до 13 июля нельзя проводить сельскохозяйственные ярмарки.Напомним, что в январе чуму нашли в Камешковском районе, в феврале АЧС выявили во Владимире, Костерево и Пекшинском сельском поселении, в конце апреля очаг заболевания был обнаружен в Муромском районе. За уничтожение поголовья жителям выплачивалось по 207 рублей за килограмм.