За нарушение правил безопасности при проведении строительных работ возбуждено уголовное дело. По версии следствия, на деревообрабатывающем предприятии в городе Струнино проводили работы

За нарушение правил безопасности при проведении строительных работ возбуждено уголовное дело. По версии следствия, на деревообрабатывающем предприятии в городе Струнино проводили работы по капитальному ремонту. Около 18.00 17 июня на производстве случилось возгорание на площади 3 тысяч квадратных метров. В результате пострадали два сотрудника предприятия, которым оказывается медицинская помощь. Огнем уничтожена готовая продукция предприятия на