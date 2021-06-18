Один из неравнодушных граждан составил жалобу на госулугах на отсутствие люка и опасность для пешеходов в тёмное время суток (там плохо освещенный участок). Администрация поразительно оперативно отреагировала и... накрыла его паллетом.

Один из неравнодушных граждан составил жалобу на госулугах на отсутствие люка и опасность для пешеходов в тёмное время суток (там плохо освещенный участок). Администрация поразительно оперативно отреагировала и... накрыла его паллетом.В этом фото всё: разрушенное предприятие, грязь города, ямы на дорогах, отсутствие тротуаров и работа администрации.И так сойдёт? - спрашивают в паблике