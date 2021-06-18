Основная нагрузка при ходьбе и беге влияет на стопы. И от их состояния зависит здоровье всего организма, об этом говорят подологи на конгрессе. Медицинская наука подология - направление хотя и новое, но уже востребованное. На конференцию в Суздаль приехали 60 участников со всей России.

Основная нагрузка при ходьбе и беге влияет на стопы. И от их состояния зависит здоровье всего организма, об этом говорят подологи на конгрессе. Медицинская наука "подология" - направление хотя и новое, но уже востребованное. На конференцию в Суздаль приехали 60 участников со всей России.Наталья Полякова, подолог (г. Сочи):- Я, как специалист, прокачиваю себя каждый раз. Для того, чтобы не забывать и идти ещё вперед. Мне важная любая тема и каждый из спикеров.Благодарственные письма спикерам вручил Сергей Сахаров, глава администрации Суздаля. Впервые на одной сцене - специалисты разных направлений. Организатором площадки для обмена опыта стала владимирский подолог - Оксана Байкова.Оксана Байкова, организатор мероприятия, руководитель Центра подологии:- Я благодарю каждого, кто нашел возможность и время посетить это мероприятия. В этом зале наши коллеги из Сургута, из Дагестана, из Сочи.На связи с участниками даже Германия. Дитер Бауманн рассказал об основных ошибках при изготовлении ортозов.Анна Гембихнер, представитель немецкой школы подологии (г.Новокузнецк):- Цель привлечь внимание врачей для выстраивания грамотной подологической отрасли. Это очень важно, чтобы в нашей стране это направление стало профессиональным, стало узаконенным, естественно без помощи врачей не обойтись.Удаление мозолей, лечение грибка, вросшего ногтя или трещин на пятках - все эти проблемы решают подологи. А если недуги "запустить", то может изменится походка и высока вероятность искривления позвоночника. В лечении поможет сплоченная работа подологов и врачей.Дато Чиглашвили, кандидат медицинских наук, оперирующий хирург по диабетической стопе:- Иногда стоматологи даже к подологу направляют. Люди удивляются "Почему вы нас направляете к подологу? Мы пришли исправить прикус". В самом деле прикус - это проблема в том, что у них есть плоскостопие, неправильно ходит и механика резко страдает.Во Владимире о здоровье ваших стоп позаботятся в Центре Подологии на улице Сакко и Ванцетти, 50. Опытные специалисты помогут решить проблемы стоп и вовремя направят к нужному специалисту.Юлия Шувалова, Андрей Синягин "Вести Владимир"