Спецтехники послужит для тушения природных пожаров и проведения аварийно-спасательных работ

Владимир Сипягин выделил из фонда чрезвычайных ситуаций 75,2 млн рублей на закупку 31 единицы спецтехники для тушения природных пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.«Новые автомобили получат аварийно-спасательная служба ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области», органы исполнительной власти, подразделения государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Владимирской области», - пояснили в Белом доме.Ещё 20 пожарных автомобилей на шасси ГАЗ-231073 будут переданы в города и районы.