Лето - горячая пора для производителей мороженого.

Лето - горячая пора для производителей мороженого.Как выбрать любимое лакомство детей и взрослых, рассказывают специалисты Роспотребнадзора.В первую очередь следует обратить внимание на внешний вид мороженого. Качественное мороженое должно быть равномерно окрашено. «Оттенки белого» зависят от процента жирности: чем он выше, тем «желтее» цвет. Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета, — это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с красителем.Мороженое должно сохранять свою первоначальную форму, деформация указывает на то, что был нарушен режим хранения. Если мороженое подвергалось разморозке и повторно замораживалось, это негативно скажется не только на вкусовых качествах продукта, но и на его безопасности.В зависимости от массовой доли молочного жира, входящего в состав продукта, выделяют следующие виды мороженого:· молочное – не более 7,5% молочного жира;· сливочное – 8-11,5% молочного жира;· пломбир – не менее 12% молочного жира;· кисломолочное – не более 7,5% молочного жира;· с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) – не более 12% м. д. молочного жира.Если мороженое произведено с добавлением растительных жиров, на этикетке это обязательно должно быть указано.Вес порции должен быть указан в граммах, ведь сведения об объёме в миллилитрах не отражают фактическую массу мороженого.Стабилизаторы предусмотрены технологией производства мороженого, они позволяют продукту сохранять форму. При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие.Мороженое делится на два вида по способу производства: мягкое и закалённое. Закалённое мороженое производится из смеси, которую расфасовывают и подвергают шоковой заморозке (закаливанию) до температуры ниже -18°С, и поддерживают температуру мороженого на таком уровне при хранении, транспортировке и реализации. Мягкое мороженое не проходит стадию закаливания и поэтому имеет меньший срок хранения.Важно: вынутое из морозильной камеры мороженое должно откалываться, а не размазываться.Всегда обращайте внимание на срок годности, если маркировка стёрта или размыта, то лучше откажитесь от покупки.Фото автора :