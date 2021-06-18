Направлено в суд уголовное дело за убийство. По данным прокуратуры области, 36-летний мужчина в феврале 2021 года выпивал со знакомым в своей квартире. Между ними произошел конфликт, в ходе

Направлено в суд уголовное дело за убийство. По данным прокуратуры области, 36-летний мужчина в феврале 2021 года выпивал со знакомым в своей квартире. Между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин нанес приятелю удары ножом. Убийство происходило на глазах сожительницы обвиняемого и троих детей. Вину обвиняемый признал, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное