В суд направлено дело в отношении 36-летнего жителя Владимира, обвиняемого в убийстве.

В суд направлено дело в отношении 36-летнего жителя Владимира, обвиняемого в убийстве.10 февраля 2021 года приятели вместе выпивали дома у обвиняемого. Между ними произошел конфликт, и в ходе ссоры хозяин на глазах у сожительницы и троих ее несовершеннолетних детей нанес гостю три ножевых ранения в область грудной клетки. От полученных ран потерпевший скончался на месте.Совершивший убийство мужчина свою вину полностью признает и раскаивается. Дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд, мера наказания – до 15 лет лишения свободы.