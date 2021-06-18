Герои эпохи – на портретах. У каждого – своя непростая история жизни. Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи открылась выставка “Портрет ветерана”. Авторы

Герои эпохи – на портретах. У каждого – своя непростая история жизни. Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи открылась выставка “Портрет ветерана”. Авторы работ – владимирские студенты. Над портретом лётчика-истребителя, ветерана боевых действий в Северной Корее Андрея Артамонова работали сразу два человека. Анастасия и Алеся – будущие архитекторы, учатся во владимирском госуниверситете. Девушки