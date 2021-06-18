Владимирские гимнасты Александр Карцев, Ангелина Мельникова и Артур Далалоян вошли в состав Олимпийской сборной России. Кирилл Прокопьев и Алексей РОстов - в запасном составе.

Владимирские гимнасты Александр Карцев, Ангелина Мельникова и Артур Далалоян вошли в состав Олимпийской сборной России. Кирилл Прокопьев и Алексей РОстов - в запасном составе.Состав сборной определился после финального кубка России, который прошел в Новосибирске. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва имени Толкачева привезли 10 медалей. Олимпиада в Токио стартует 23 июля.