В первую очередь следует обратить внимание на лиц старшего возраста

Владимирским работодателям рекомендовано перевести 30% сотрудников на удаленку. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации 18 июня.«Особое внимание надо обратить на лиц старшего возраста, работников с хроническими заболеваниями и беременных», — отмечается в пресс-релизеНапомним, из-за резкого ухудшения эпидобстановки по коронавирусу в регионе введен ряд ограничительных мер. Так, владимирским подросткам запретили гулять по торговым центрам.