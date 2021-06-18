Сегодня в 14-00 состоится заседание оперштаба, на котором власти будут принимать решение.

Сегодня в 14 часов Владимир Сипягин проведёт заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На повестке вопросы о введении новых ограничений.«Планируем обсудить предложения, которые поступили от главного санитарного врача области Татьяны Даниловой. Выслушаем мнения других участников оперштаба», - написал губернатор в соцсетях.Несмотря на то, что во Владимирской области коэффициент распространения инфекции пока ниже среднероссийского, у специалистов вызывает опасения тяжёлое течение болезни пациентов.Напомним, что Владимирский Роспотребнадзор рекомендовал администрации Владимирской области вернуть часть запретов, отменённых ранее. Речь идёт о выпускных балах, проведении массовых мероприятий на свежем воздухе, любых развлекательных программ в заведениях общепита.Между тем, власти Петушинского района решением местного штаба уже все массовые мероприятия.При этом 16 июня во время пресс-конференции Владимир Сипягин , что пока не намерен вводить жесткие ограничения по примеру соседних регионов.За минувшие сутки ковидом 56 человек, что на 4 больше, чем днём ранее.