Сесть за руль бронеавтомобиля или примерить плащ-палатку. На Комиссаровском пруду Владимира прошёл патриотический военный праздник.

Сесть за руль бронеавтомобиля или примерить плащ-палатку. На Комиссаровском пруду Владимира прошёл патриотический военный праздник.В зоне отдыха разместили около десятка интерактивных площадок, интересных и взрослым, и детям. Здесь можно было увидеть спецмашины, оборудование инженерных войск, экипировку военной полиции, собрать-разобрать автомат, оценив не только современное оружие, но и вооружение времён Великой Отечественной войны. Свой стенд на патриотическом празднике представило региональное отделение Поискового движения России. Будущие защитники Родины позировали для семейных фото. Прозвучали и песни военных лет. А завершил вечер показ легендарной картины "Офицеры".