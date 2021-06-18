ФСБ по Владимирской области задержала шпиона с поличным. Мужчина продал сотруднику спецслужб гаджет, который был оборудован двумя микрофонами и передатчиком аудиосигнала. Последний был ..

ФСБ по Владимирской области задержала шпиона с поличным.Мужчина продал сотруднику спецслужб гаджет, который был оборудован двумя микрофонами и передатчиком аудиосигнала. Последний был замаскирован под розетку.В ходе оперативно-розыскных мероприятий 36-летнего жителя Владимира задержали.В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о незаконной торговле техническими средствами для наблюдения и слежки.Подозреваемому предъявлено обвинени. Он признал свою вину в совершенном преступлении, а также раскаялся в содеянном.Расследование уголовного дела продолжается.