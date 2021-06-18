С 16 июня режим работы прививочного пункта увеличился на час.

С 6 мая в гипермаркете «Глобус» прививку от коронавируса сделали 823 человека. При этом более 160 получили вторую инъекцию. Остальные владимирцы завершили курс вакцинации в поликлиниках по месту жительства.«С 16 июня режим работы прививочного пункта увеличился на час. Теперь график иммунизации: с 10:00 до 14:00. Привиться можно без предварительной записи в любой день кроме воскресенья. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС», - рассказали редакции «33Live.Ru» в пресс-службе департамента здравоохранения.Вакцинация от COVID-19 организована в ТЦ «Саша» в Александрове, а также в общественных местах Коврова и Мурома.Администрация Владимирской области также намерена развернуть прививочный пункт в . Как сообщил глава региона Владимир Сипягин, вопрос прорабатывается.На 17 июня первый этап иммунизации прошли более 118 тысяч жителей, второй компонент препарата получили свыше 100 тысяч человек.