Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» началась акция "Лучшая УК/Лучшее ТСЖ". За призовые места и сертификаты на благоустройство дворовых территорий будут бороться управляющие ..

Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» началась акция "Лучшая УК/Лучшее ТСЖ". За призовые места и сертификаты на благоустройство дворовых территорий будут бороться управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) из 11 городов присутствия филиала. Победители конкурса будут определены в октябре 2021 года.Участниками акции станут те жилищные организации, которые имеют действующий агентский договор с АО «ЭнергосбыТ Плюс», вовремя оплачивают потребленные энергоресурсы, активно работают с собственниками по снижению или недопущению долгов за коммунальные услуги.Лучшими будут признаны УК и ТСЖ - клиенты Владимирского филиала компании, которые до 30 сентября 2021 года наберут наибольшее количество баллов по ряду критериев: наличие исправно работающих общедомовых и индивидуальных приборов учета энергии, своевременная передача их показаний, предоставление доступа для установки устройств сбора и передачи данных ОДПУ, отсутствие судебных споров, выполнение всех рекомендаций энергетиков по подготовке домов к зиме.Заявку на участие можно подать в свободной форме в офисе продаж и обслуживания клиентов, а также по тел.: (4922) 44-97-87. Итоги акции будут сообщены его участникам, а также опубликованы на сайте Владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» и в СМИ.