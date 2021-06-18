На должность директора департамента молодежной политики и общественных проектов ищут специалистов или магистров, которые окончили вуз по одному из следующих направлений: «государственное

На должность директора департамента молодежной политики и общественных проектов ищут специалистов или магистров, которые окончили вуз по одному из следующих направлений: «государственное и муниципальное управление», «менеджмент», «управление персоналом», «юриспруденция», «экономика», «организация работы с молодежью» или «педагог». Кандидаты должны минимум четыре года проработать на государственной гражданской службе или по специальности. Предпочтение – тем, кто трудится в