Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 434 человек.

Во Владимирской области на 18 июня подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом, что на пять больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 15 горожан. Ещё 6 жителей подхватили опасную инфекцию в Гусь-Хрустальном, Ковровском и Муромском, по 3 - в Петушинском, Камешковском, Александровском и Киржачском районах. По два пациента с ковидом прибавилось в Вязниковском, Суздальском, Юрьев-Польском, Меленковском, Собинском и Селивановском районах. По одному инфицированному выявили в Гороховецком, Судогодском и Кольчугинском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 34 434 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 7847 случаев во Владимире, 4160 - в Гусь-Хрустальном районе, 3780 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.