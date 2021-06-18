Он более заразен и поражает не только дыхательную систему.

Владимир Сипягин посетил «красную зону» ковид-госпиталя во владимирской горбольнице № 6. На сегодняшний день госпиталь заполнен на 100%.«Ситуация ухудшилась на этой неделе. Медики ожидали сценария прошлого лета, когда с окончанием сезона простуд заболеваемость пошла на спад. Однако проявляет себя, так называемый, индийский штамм коронавируса. Он более заразен и поражает не только дыхательную систему», - сообщила губернатору главный врач.В Юрьевце 60% пациентов являются тяжёлыми, 20% – крайне тяжёлые. Лежит пациент, который месяц не может выкарабкаться. По словам врачей, раньше он весил 100 килограммов, но за время болезни превратился в скелет.Напомним, что по результатам заседания оперштаба во Владимирской области новые антиковидные ограничения.