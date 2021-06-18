Владимирские пожарные потушили загоревшийся рейсовый автобус в Камешковском районе.
В 11:40 на пульт дежурного ГУ МЧС по Владимирской области поступил звонок, в ходе которого в пожарную ..
Владимирские пожарные потушили загоревшийся рейсовый автобус в Камешковском районе.
В 11:40 на пульт дежурного ГУ МЧС по Владимирской области поступил звонок, в ходе которого в пожарную охрану сообщили о возгорании в автобусе «ПАЗ», который едет из Второво во Владимир.
На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые потушили пожар на площади 18 квадратных метров. Из автобуса самостоятельно эвакуировались 12 человек.
«Погибших и пострадавших нет. Пассажиры убыли на попутках в областной центр», - пояснила руководитель пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко.
Причины произошедшего выясняются.
На вызов выезжали 2 единицы техники и 6 сотрудников ведомства.