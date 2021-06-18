Владимирские пожарные потушили загоревшийся рейсовый автобус в Камешковском районе. В 11:40 на пульт дежурного ГУ МЧС по Владимирской области поступил звонок, в ходе которого в пожарную ..

Владимирские пожарные потушили загоревшийся рейсовый автобус в Камешковском районе.В 11:40 на пульт дежурного ГУ МЧС по Владимирской области поступил звонок, в ходе которого в пожарную охрану сообщили о возгорании в автобусе «ПАЗ», который едет из Второво во Владимир.На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые потушили пожар на площади 18 квадратных метров. Из автобуса самостоятельно эвакуировались 12 человек.«Погибших и пострадавших нет. Пассажиры убыли на попутках в областной центр», - пояснила руководитель пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко.Причины произошедшего выясняются.На вызов выезжали 2 единицы техники и 6 сотрудников ведомства.