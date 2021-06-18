Из них: 70 – в горбольнице №2 во Владимире, 33 – в Камешковской районной больнице, 20 – в Судогодской районной больнице, 10 – в Родильном доме №2 в областном центре.

С учётом в ковидариях, во Воадимирской области открыли ещё 133 койки для пациентов с COVID-19.Из них: 70 – в горбольнице №2 во Владимире, 33 – в Камешковской районной больнице, 20 – в Судогодской районной больнице, 10 – в Родильном доме №2 в областном центре.По информации на 18 июня в больницах региона действуют 1003 места для пациентов с коронавирусом. Заняты - 806 или 80,4%, свободно − 197.За весь период пандемии выздоровели 32047 пациентов, за минувшие сутки из ковид-госпиталей выписали 52 человек.За период наблюдения в области отмечено 1240 летальных исходов.Напомним, что в регионе продолжается проверка фельдшера скорой помощи, касающегося отказов в госпитализации больных.