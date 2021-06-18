На территории региона постоянно работает комиссия по проверке соблюдения требований, предусмотренных правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства.

На территории региона постоянно работает комиссия по проверке соблюдения требований, предусмотренных правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства.На зданиях и сооружениях (в том числе и многоквартирных домах) не допускается:Размещение средства наружной рекламы и информации, печатных материалов, рекламных конструкций, вывесок, табличек и плакатов, различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей, флагштоков и других устройств, установка кондиционеров и спутниковых антенн без получения разрешения администрации в установленном законом порядке.Данное правонарушение квалифицируется, как административное правонарушение, предусмотренное п. 1 ст. 12 Закона Владимирской области от т14.02.2003 г. № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области» и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от восьмисот до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.Повторное совершение указанного административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.