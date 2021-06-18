До 11294 рублей во Владимирской области увеличен размер ежемесячной выплаты на третьего и последующего ребенка до достижения им возраста трех лет.

До 11294 рублей во Владимирской области увеличен размер ежемесячной выплаты на третьего и последующего ребенка до достижения им возраста трех лет.По информации пресс-службы администрации Владимирской области, размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребёнка до достижения им возраста трёх лет увеличен до величины прожиточного минимума на ребёнка, которая в текущем году составляет 11294 рубля.С начала 2021 года выплата предоставлялась в размере 9588 рублей. Ее могли получить семьи с уровнем среднедушевого дохода, не превышающим 24423 рубля.Тем, кто в настоящее время получает это пособие или получал его в 2021 году, но выплата прекращена в связи с достижением ребёнком возраста трёх лет, будет произведён перерасчёт размера выплаты в беззаявительном порядке за истекший период с 1 января 2021 года. Доплата на счета получателей начнёт поступать уже в текущем месяце. В июне её размер составит 10236 рублей (1706 руб. х 6 мес.).