До 11294 рублей увеличен размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка до достижения им возраста трех лет. Это величина прожиточного минимума. С начала 2021 года

До 11294 рублей увеличен размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка до достижения им возраста трех лет. Это величина прожиточного минимума. С начала 2021 года выплата предоставлялась в размере 9588 рублей. На нее претендовали семьи с уровнем среднедушевого дохода, который не превышал 24423 рублей. Тем, кто в настоящее время получает это пособие или