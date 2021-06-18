Возвращаются нормы заполняемости помещений и работа на удаленке.

Возвращаются нормы заполняемости помещений и работа на удаленке.Внесены новые изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" от 17 марта 2020 года.Ими с 21 июня 2021 года в регионе усиливаются и вводятся новые коронавирусные ограничения.Например, в массовых мероприятиях на открытом воздухе, которые проходят на огражденной территории, можно только при наличии справки об отрицательном тесте на ковид или сертификата о вакцинации.Внутри помещений разрешены зрелищные мероприятия с максимальным числом зрителей не более 75 процентов зала. Для спортивных мероприятий, детских разлекательных центров и предприятий общественного питания норма - 50-процентов заполняемости.Кроме того, работодателям рекомендовано перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы.Фото