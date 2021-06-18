На пять больше чем накануне. Последний раз столько заболевших фиксировалось 26-го апреля. По стремительному росту числа заражённых можно предположить, что область в начале третьей волны

На пять больше чем накануне. Последний раз столько заболевших фиксировалось 26-го апреля. По стремительному росту числа заражённых можно предположить, что область в начале третьей волны пандемии. Роспотребнадзор уже попросил губернатора отменить выпускные и прочие массовые мероприятия, в том числе на свежем воздухе. За всё время пандемии у нас уже 34 434 инфицированных. В лидерах по