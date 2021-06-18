В регионе ввели новые ограничения.

В пятницу 18 июня в 14:00 Владимир Сипягин провёл заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. По результатам заседания во Владимирской области введены следующие ограничения:- Массовые мероприятия разрешены только на ограждённых территориях. При чем у людей должен быть отрицательный ПЦР-тест, либо наличие прививки или антител;- заполняемость учреждений культуры не должна превышать 75%. Во время спортивных соревнований – не более 50%;- в музеи пустят только тех туристов, которые прибыли на одном автобусе, численность группы – 30 человек, сборные группы будут пускать по 10 человек;- заведения общепита должны заполняться не более чем на 50%;- детям запрещено посещать фуд-корты без родителей и опекунов;- предприятиям рекомендовано перевести 30% сотрудников на удалёнку, в первую очередь – возрастных, беременных и имеющих хронические заболевания.Ограничения вводятся до 4 июля.Таким образом, владимирские школьники смогут отпраздновать выпускные лишь при наличии справки об отсутствии COVID-19.