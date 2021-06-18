Власти Украины в очередной раз ввели санкции против глава госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. Решение официального Киева прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Власти Украины в очередной раз ввели санкции против глава госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Решение официального Киева прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Председатель ГД напомнил, что санкции против Чемезова уже вводились два года назад. Новые меры украинских властей говорят об эффективности госкорпорации "Ростех", написал Володин в своем ."Санкции Зеленского – это своего рода признание Сергея Чемезова победителем в номинации "оружейник года", – добавил спикер.По словам Володина, за время руководства "Ростехом" Чемезов сделал многое: построены новые заводы, созданы тысячи рабочих мест, продолжается перевооружение армии."Когда это признает президент государства, считающий нашу страну врагом, это подтверждает, что «Ростех» – эффективен и конкурентен, также как и его глава", – заключил Володин.Новые санкции против Чемезова введены в пятницу, 18 июня, по предложению Службы безопасности Украины.