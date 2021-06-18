Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин высказался о предложениях снизить нештрафуемый порог скорости в населенных пунктах до 10 километров в час.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин высказался о предложениях снизить нештрафуемый порог скорости в населенных пунктах до 10 километров в час.Председатель ГД указал на недостаточную проработку таких предложений. По его мнению, их реализация может привести к росту коррупции, ошибкам при определении превышения скорости."С другой стороны, те, кто их инициирует, не учитывают негативного отношения к этому большинства депутатов Госдумы», — написал Володин в своем .Если нет желающих поддержать такие инициативы, то непонятно, для чего это делается, отметил председатель ГД.«В ситуации, когда и так много тревог и напряжения в обществе, лучше не предлагать темы, которые под собой не имеют оснований для поддержки», — добавил спикер Госдумы.Ранее депутат Родин Букачаков внес на рассмотрение палаты законопроект о штрафе в 500 рублей за превышение скорости в черте населенных пунктов на 10−20 километров. В Госдуме неоднократно критиковали подобные предложения.