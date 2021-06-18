Жительница Московской области вместо проданного через Интернет маникюрного аппарата прислала покупательнице посторонние предметы.
Летом прошлого года в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 34-детняя местная жительница, сообщившая о совершенных в отношении неё противоправных действиях. Женщина рассказала, что на одном из популярных сайтов заказала маникюрный аппарат.
Спустя некоторое время после оплаты потерпевшая получила посылку, однако внутри оказались розетки и бутылка с жидкостью, а номер телефона продавца был заблокирован.
Сумма причиненного ущерба составила 5 000 рублей.
Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Оперативные сотрудники во взаимодействии со следователями провели большой комплекс мероприятий, направленных на раскрытие уголовного дела. В результате личность злоумышленницы и её местонахождение были установлены. Ею оказалась 24-летняя жительница Московской области.
Фигурантка пояснила, что действительно занималась продажей товара через Интернет, но перед отправкой аппарат был разбит. Чтобы не возвращать деньги покупательнице, злоумышленница решила подменить товар.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.