Жительница Московской области вместо проданного через Интернет маникюрного аппарата прислала покупательнице посторонние предметы.

Летом прошлого года в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 34-детняя местная жительница, сообщившая о совершенных в отношении неё противоправных действиях. Женщина рассказала, что на одном из популярных сайтов заказала маникюрный аппарат.Спустя некоторое время после оплаты потерпевшая получила посылку, однако внутри оказались розетки и бутылка с жидкостью, а номер телефона продавца был заблокирован.Сумма причиненного ущерба составила 5 000 рублей.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Оперативные сотрудники во взаимодействии со следователями провели большой комплекс мероприятий, направленных на раскрытие уголовного дела. В результате личность злоумышленницы и её местонахождение были установлены. Ею оказалась 24-летняя жительница Московской области.Фигурантка пояснила, что действительно занималась продажей товара через Интернет, но перед отправкой аппарат был разбит. Чтобы не возвращать деньги покупательнице, злоумышленница решила подменить товар.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.