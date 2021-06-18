Фигурант, обнаружив незапертую дверь квартиры соседа, проник внутрь и похитил хранившие в сумке наличные.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).В феврале текущего года в дежурную часть обратился 59-летний местный житель, сообщивший о пропаже из его квартиры денег. Полицейским потерпевший пояснил, что днем вышел в магазин, забыв запереть дверь в квартиру. Вернувшись, мужчина обнаружил пропажу около 8000 рублей из находившейся в квартире сумки.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска опросили возможных свидетелей произошедшего и изучили записи с видеокамер ближайших магазинов. В результате личность злоумышленника была установлена. Им оказался сосед потерпевшего.Фигурант свою вину не отрицал и в ходе следствия частично возместил причиненный ущерб.В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.