Усугубляют ситуацию привычные утренние пробки на центральных улицах города.

Утром 18 июня на улицах Владимира два временных маршрута - №№ 19С и 30С. Необходимость в них возникла из-за ухода «АДМ» с шести рейсов.Жители Энергетика, Пиганово, Мосино и Спасское жалуются, что если раньше с интервалом в 15-20 минут ходили два маршрута, то теперь – всего один. Это создаёт определённые неудобства.«Автобусы едут битком. Это ещё хорошо, если успел втиснуться. Жара тоже не добавляет комфорта», - владимирцы.Усугубляют ситуацию привычные утренние пробки на центральных улицах города.Напомним, что ранее именно «АДМ» занималась пассажирскими перевозками на маршрутах №№ 15, 20 С, 21 С и 22. Сейчас у предприятия остались только рейсы №26 и 28.