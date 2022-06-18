В Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. В рамках мероприятия Смольный расторгнул соглашение о намерениях с компанией Мегалайн по проекту реновации промзоны Горская. Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию в комментарии изданию Петербург Ньюс.

В Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. В рамках мероприятия Смольный расторгнул соглашение о намерениях с компанией "Мегалайн" по проекту реновации промзоны "Горская". Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию в комментарии изданию "Петербург Ньюс".По мнению предпринимателя, в данной ситуации губернатор Северной столицы Александр Беглов проявил некорректность и неуважение к инвесторам. Он подчеркнул, что решение градоначальника полностью дискредитировало ПМЭФ."Государственный служащий такого самодурства допускать не имеет права, и должен понимать последствия для инвестиционного климата города. В чем причина такого беспредела? Думаю, исключительно в скверных личных качествах. Как говорится: "Короткий *** яйцами не натянешь", — резюмировал Пригожин.Бизнесмен отметил, что "Мегалайн" является одним из немногих патриотичных и активных инвесторов, которые пытаются что-то делать для страны, независимо от санкций и давления со стороны Запада. Данную ситуацию с "Горской" Пригожин охарактеризовал коротко и ясно — "******, приплыли".