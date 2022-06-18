Его утвердило реготделение партии.

Владимирские коммунисты выдвинули Антона Сидорко кандидатом в губернаторы. Об этом рассказала пресс-служба областной ячейки КПРФ.Ранее компартия провела в регионе своё предварительное голосование, в котором приняли участие восемь человек. В праймериз победил зампред Заксобрания Антон Сидорко.Первый секретарь реготделения родился 14 июля 1987 года во Владивостоке. Член КПРФ с 2005 года. Окончил ВлГУ и РАНХиГС. Женат, воспитывает сына.Одним из возможных конкурентов лидера владимирских коммунистов станет коллега по облпарламенту из ЛДПР Сергей Корнишов, который о готовности побороться за пост главы региона. В текущие выходные «Единая Россия» также определится со своим кандидатом. Почти ни у кого нет сомнений, что им станет врио губернатора Александр Авдеев.Напомним, что с 9 по 11 сентября.