Владельцев обязали окрасить металлические конструкции в коричневый цвет. При этом собственникам необходимо следить за чистотой на прилегающей территории.

Во Владимире заработала новая схема размещения стоянок машин для инвалидов. Постановление подписал ио мэра города Владимир Гарев.Список мест под гаражи и парковки выглядит следующим образом:Владельцев обязали окрасить металлические конструкции в коричневый цвет. Собственникам напомнили, что необходимо следить за чистотой на прилегающей территории.