Срок переселения жителей истек в конце 2021 года, но люди до сих пор продолжают ютиться в ветхой недвижимости.

В Коврове прокуратура добивается расселения аварийного дома 1949 года постройки. Срок переселения жителей истек в конце 2021 года, но люди до сих пор продолжают ютиться в ветхой недвижимости.Многоквартирный жилой № 31 по улице Октябрьской признан подлежащим сносу. Несмотря на это наниматели квартиры №5 живут в непригодном помещении. Эксплуатация дома продолжается, что нарушает права граждан.По результатам проверки в городской суд направлен иск к мэрии с требованием предоставить семье благоустроенные квадратные метры.Разбирательства пока не начались.