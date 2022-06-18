Срок переселения жителей истек в конце 2021 года, но люди до сих пор продолжают ютиться в ветхой недвижимости.
В Коврове прокуратура добивается расселения аварийного дома 1949 года постройки. Срок переселения жителей истек в конце 2021 года, но люди до сих пор продолжают ютиться в ветхой недвижимости.
Многоквартирный жилой № 31 по улице Октябрьской признан подлежащим сносу. Несмотря на это наниматели квартиры №5 живут в непригодном помещении. Эксплуатация дома продолжается, что нарушает права граждан.
По результатам проверки в городской суд направлен иск к мэрии с требованием предоставить семье благоустроенные квадратные метры.
Разбирательства пока не начались.