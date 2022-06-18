Напомним, что каждый парламентарий ежегодно сдаёт декларацию о личном заработке и средствах, полученных супругами и детьми.

В Кольчугино руководителя аппарата Совета народных депутатов оштрафовали из-за отсутствия на официальном сайте органа власти сведений о доходах народных избранников.Напомним, что каждый парламентарий ежегодно сдаёт декларацию о личном заработке и средствах, полученных супругами и детьми.В результате проверки выяснилось, что данные не опубликованы.В адрес СНД внесено представление. Нарушения устранены. На ответственное за нарушение должностное лицо завели дело и оштрафовали.