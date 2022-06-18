Ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП, линий связи, аварий на объектах системы ЖКХ, обрушением широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.

Во Владимирской области 19 июня ожидается гроза с градом. Об этом сообщает ГУ МЧС.По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается гроза, местами град. Прогнозируется усиление юго-западного ветра - до 18 метров в секунду.Ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП, линий связи, аварий на объектах системы ЖКХ, обрушением широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.Автолюбителям не рекомендуют парковать машины под слабоукреплёнными конструкциями.При возникновении опасных ситуаций следует звонить 101 или 112.