Объём финансирования составит 3,58 млрд рублей.

До 2026 года «Газпром» дополнительно проведёт газ в 101 населённый пункт Владимирской области. Объём вложений составит 3,58 млрд рублей.«Сверх запланированного мы построим более 680 км сетей, в том числе газопровод Ефремово – Афанасово в Киржачском районе. Голубое топливо получат несколько поселений нацпарка «Мещёра». Всего коммуникации подведут к 9,5 тысячам домовладений», – уверен Александр Авдеев.Напомним, что в 33-ем регионе общий объём финансирования программы по газификации на период 2021 – 2025 годов составляет 12,5 млрд рублей.