С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152114 владимирцев.

Во Владимирской области на 18 июня выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё 2 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 1 - в Киржачском и 3 - в Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152114 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41340 заболевших во Владимире, 17938 - в Ковровском районе и 16804 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.