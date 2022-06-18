Госдума максимально оперативно примет законы по инициативам, озвученным президентом Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Госдума максимально оперативно примет законы по инициативам, озвученным президентом Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.Политик напомнил, что глава государства предложил ряд шагов для поддержки людей и экономики. Речь идет о льготной ипотеке 7%, отказе от проверок бизнеса, смягчении ответственности за налоговые преступления, комплексной программе модернизации ЖКХ, развитии малых городов и сел, промышленной ипотеке под 5%."Что касается законодательного обеспечения предложений президента, Государственная Дума сделает всё необходимое, чтобы законы были приняты как можно быстрее", – написал Володин в своем .Спикер отметил, что на Петербургский экономический форум приехали представители 127 государств, жители которых составляют 73% населения планеты. В попытках изолировать Россию Запад изолировал себя сам, констатировал политик.На полях форума спикер ГД с губернатором северной столицы Александром Бегловым. Они обсудили развитие Санкт-Петербурга и договорились провести в северной столице осенью 2022 года выездное заседание Совета Думы.XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. Главной темой стал поиск новых возможностей в изменившемся мире.