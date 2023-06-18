По прогнозам синоптиков, жара уйдет из Владимирской области. На следующей неделе во Владимирской...

По прогнозам синоптиков, жара уйдет из Владимирской области.На следующей неделе во Владимирской области, как сообщают синоптики, погода жаркой не будет.С понедельника температура понизится на несколько градусов.Во вторник ожидается небольшой дождь, который никак не повлияет на температуру.С середины недели и до конца следующего воскресенья погода будет сухой и без осадков, прогнозируется небольшое потепление.Фото - Полина Громова, ГТРК "Владимир"