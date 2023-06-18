50 миллионов рублей получит Владимирская область на работы по мелиорации земель. Ряд регионов, в...

50 миллионов рублей получит Владимирская область на работы по мелиорации земель.Ряд регионов, в том числе и Владимирская область, в 2023 году получит дополнительное финансирование на возмещение части затрат сельхозпроизводителей, потраченных на мелиорацию земель. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России. На эти цели было выделено более 668 млн рублей. Распоряжения подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.На проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий Владимирская область получит 57 434 100 рублей.С помощью федерального финансирования в регионах будут проведены мелиоративные мероприятия, в том числе по строительству и реконструкции оросительных и осушительных систем и гидротехнических сооружений, а также по расчистке земель от древесной и травянистой растительности. Это позволит расширить фонд земель сельхозназначения, что в свою очередь обеспечит устойчивое развитие агропромышленного комплекса и послужит достижению целей продовольственной безопасности страны.Фото: pxfuel.com