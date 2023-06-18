7 ФАПов и 3 амбулатории откроются во Владимирской области до конца 2023 года. Самые масштабные по...

7 ФАПов и 3 амбулатории откроются во Владимирской области до конца 2023 года.Самые масштабные по количеству объектов работы запланированы в Александровском районе, сообщает пресс-служба Минздрава Владимирской области. В 2023 году должны заработать две врачебные амбулатории в селе Годуново и поселке Балакирево и ФАП в деревне Новожилово. В совокупности стоимость трех модульных конструкций составила более 49 миллионов рублей.Еще два ФАПа откроются в селе Зиновьево и поселке Золотуха в Кольчугинском районе. Уже завершены работы по возведению модулей. Стоимость обоих модульных конструкций составила чуть больше 8 миллионов рублей.Ещё одна врачебная амбулатория заработает в микрорайоне Нововязники Вязниковского района. Контракт на её возведение заключен на сумму более 18 миллионов рублей. Сейчас идут подготовительные работы. С 20 июня планируется приступить к установке фундамента. Монтаж модульной конструкции завершат в августе.Кроме того, в 2023 году заработают ФАПы в поселке Дружба Камешковского района, в деревне Кондряево Судогодского района, в деревне Левенда Меленковского района и в деревне Демидово Гусь-Хрустального района. Стоимость четырёх объектов около 17 миллионов рублей.Фото pxfuel.com