Администрация Владимира приглашает принять участие в традиционном Чемпионате ползунков. 24 июня...

Администрация Владимира приглашает принять участие в традиционном "Чемпионате ползунков".24 июня в рамках Дня молодежи-2023 во Владимире на Соборной площади состоится "Чемпионат ползунков". Начало в 16.00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Владимира.Самые маленькие спортсмены будут разделены на возрастные категории:"Ползунки" - дети в возрасте от 6 до 11 месяцев,"Ваньки-встаньки" - дети в возрасте от 11 месяцев до 18 месяцев,"Бегунки" - дети в возрасте от 18 месяцев до 24 месяцев,"Шустрики" - дети в возрасте от 24 месяцев до 36 месяцев.В каждой возрастной группе будут определены обладатели первого, второго и третьего места.Заявку на участие в чемпионате принимаются до 22 июня.Смотрите также:На территории древнего монастыря в Суздале появились детские городкиВ Александровской слободе прошел ежегодный детский пленэрФото: pxfuel.com