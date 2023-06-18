Администрация Владимира приглашает принять участие в традиционном Чемпионате ползунков.
24 июня...
Администрация Владимира приглашает принять участие в традиционном "Чемпионате ползунков".
24 июня в рамках Дня молодежи-2023 во Владимире на Соборной площади состоится "Чемпионат ползунков". Начало в 16.00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Владимира.
Самые маленькие спортсмены будут разделены на возрастные категории:
"Ползунки" - дети в возрасте от 6 до 11 месяцев,
"Ваньки-встаньки" - дети в возрасте от 11 месяцев до 18 месяцев,
"Бегунки" - дети в возрасте от 18 месяцев до 24 месяцев,
"Шустрики" - дети в возрасте от 24 месяцев до 36 месяцев.
В каждой возрастной группе будут определены обладатели первого, второго и третьего места.
Заявку на участие в чемпионате принимаются до 22 июня.
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Фото: pxfuel.com