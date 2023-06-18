Сумма инвестиций в регион превысит 11,5 млрд рублей.

Александр Авдеев подвёл итоги ПМЭФ-2023. Владимирская область заключила 15 соглашений, из которых 9 касаются вложений в региональную экономику. Сумма инвестиций превысит 11,5 млрд рублей.В перспективе власти надеются на создание 1500 рабочих мест. Новые предприятия появятся во Владимире, Александровском, Кольчугинском, Селивановском, Киржачском, Петушинском и Камешковском районах.Соглашения о сотрудничестве подписаны с фондом «Круг добра», «Сбером», «1С»,«Новикомбанком» и «Промсвязьбанком».«Провели целый ряд рабочих встреч, в том числе руководителями ПАО «Т Плюс» Александром Вилесовым и ПАО «Россети Центр» Игорем Маковским. Мы благодарны нашим партнёрам за движение навстречу и желаем им успехов в воплощении всех добрых планов и инициатив», - резюмировал губернатор.